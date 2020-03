Maiores prêmios da Mega-Sena

A brasileiríssima Mega-Sena está entre as loterias mundiais que pagam as maiores fortunas em prêmios. A modalidade, que realiza sorteios semanais às quartas e sábados em todo território nacional, frequentemente tem concursos acumulados que pagam valores escandalosos.

Um dos sorteios recentes de grande destaque da Mega, de 27 de fevereiro deste ano, acumulou nada menos que 17 vezes consecutivas, atingindo um prêmio recorde de R$ 211 milhões, o segundo maior da história da modalidade em concursos regulares (que excluem a Mega da Virada). Duas apostas emplacaram as seis dezenas sorteadas, ambas em bolões.

A Mega-Sena se destaca na América do Sul no mesmo patamar das norte-americanas Powerball e MegaMillions, bem como da representante europeia EuroMilhões. Além disso, também está no topo do ranking dos eventos especiais mais valiosos com a Mega da Virada, ao lado da espanhola El Gordo de Navidad.

Você pode conferir abaixo uma tabela de prêmios com os maiores valores já entregues e outros detalhes como a quantidade de ganhadores e os estados onde foram realizadas as apostas que entraram para a história dessa modalidade de Loteria da Caixa:

1º – O maior prêmio sorteado no Brasil – e também o maior pago por uma loteria na América do Sul – foi de R$ 306,7 milhões, da Mega da Virada, em 31 de dezembro de 2017. A bolada foi dividida entre 17 apostadores dos Estados de São Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Santa Catarina. Cada aposta ganhadora levou R$ 18 milhões.

2º- O segundo maior prêmio foi emplacado pela Mega da Virada, em 31 de dezembro de 2019. O valor de R$ 304,2 milhões foi dividido entre quatro apostas. Acertaram as seis dezenas um bolão com 26 jogadores de Mato Grosso, duas apostas de São Paulo e uma de Santa Catarina.

3º – No terceiro lugar também aparece a Mega da Virada, de 31 de dezembro de 2018, com R$ 302,5 milhões. No concurso comemorativo, 52 apostadores acertaram a quina (ninguém acertou as seis dezenas), levando R$ 5,8 milhões cada, para quase todas as Regiões do Brasil. Os afortunados fizeram suas apostas nos Estados de São Paulo, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

4º – O recorde histórico da Mega-Sena em concursos regulares foi pago em 11 de maio de 2019, com o prêmio de R$ 289,4 milhões. O vencedor de Pernambuco acertou o concurso acumulado com uma aposta simples, feita pela internet. Este é o quarto maior prêmio já pago pela Mega-Sena e o primeiro maior do concurso, fora da modalidade comemorativa.



5º – O prêmio de R$ 263,3 milhões, quinto no ranking, foi pago em 31 de dezembro de 2014 pela Mega da Virada. O valor foi dividido entre quatro acertadores: um do Distrito Federal, um do Mato Grosso e dois de São Paulo.

No ‘Top 10’ dos maiores prêmios da Mega-Sena o valor pago pelo concurso acumulado de fevereiro de 2020, já citado no início do texto, aparece na nona posição. Todas as outras colocações são ocupadas pela Mega da Virada.

Vale ressaltar também que, pelas regras do concurso, as edições especiais da Mega da Virada não acumulam o prêmio. Se ninguém acertar as seis dezenas (como no caso da Mega da Virada de 2018), o valor sorteado é pago aos acertadores de cinco dezenas (quina).