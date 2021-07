MAIS DETALHES: Morre aos 57 anos presidente da câmara de vereadores de Canindé

A informação foi confirmada através de familiares do Presidente da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco. De acordo com relatos, o vereador se deslocava para o estado do Maranhão, quando acabou se envolvendo em um grave acidente.

Ainda de acordo com informações, Adilson Galindo estava em companhia de uma outra pessoa que acabou sobrevivendo. Informações dão conta de que uma pessoa conhecida como “Vaqueirinho”, ligou para o celular de Adilson e quem teria atendido foi um socorrista que comunicou que o presidente da câmara estava em óbito e que estaria preso às ferragens.

O acidente ocorreu no Estado do Piauí.

“Cachorrão”, foi candidato ao cargo de vereador em Canindé de São Francisco SE, pelo PT, era natural de Itaíba – PE e tinha 57 anos.