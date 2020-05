No último dia (17) de abril, a cantora Itabaianense Aline Souza fez uma Live que durou quase cinco horas. O evento aconteceu na cidade no município de Itabaiana, com o objetivo de arrecadar alimentos e receber outros tipos de doações.

Nas redes sociais a cantora agradeceu o carinho e a doação, que atingiram mais de 7 toneladas de alimentos e serão distribuídos para a população que sofreu forte impacto econômico devido a pandemia provocada pelo novo Coronavírus.