Mais um caso de Coronavírus é confirmado em Glória

Na manhã desta sexta-feira (10), foi confirmado de mais um caso positivo de Covid-19, em Nossa Senhora da Glória

Atualmente, a cidade já possui um caso positivo do novo coronavírus mais duas suspeitas aguardando resultados de exames e com isso sobe para dois o número de casos de Covid-19 no município.

Ainda conforme as informações fornecidas ao Portal Soudesergipe, o paciente tem 38 anos de idade e tem um histórico de viagem para Minas Gerais e seu estado de saúde é estável. De acordo com a direção do hospital, uma transferência para o HUSE pode ser realizada a qualquer momento e a mesma reitera a população que evite ir no Hospital Regional, a não ser em casos de extrema necessidade.

Maycon Fernandes/Jornalista