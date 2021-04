Mais um idoso recebe vacinas contra a Covid-19 de fabricantes diferentes

Mais um erro de trocas de vacina é registrado no estado de Sergipe. Desta vez, um idoso de 67 anos de idade recebeu duas doses de vacinas diferente, Astrazeneca/ CoronaVac. O fato ocorreu no Povoado Tanque Novo em Riachão do Dantas.

Essa é a segunda vez que o fato acontece em Sergipe.

No início do mês, uma mulher de 75 anos recebeu duas doses diferentes de vacinas contra a Covid-19 em Aracaju — Coronavac e Astrazeneca. O caso foi verificado, após a aplicação da segunda dose em uma unidade de saúde. A primeira dose foi aplicada no dia 15 de março.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o erro e informou que está fazendo o acompanhamento da situação.