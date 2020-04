MAIS UMA: Prefeitura de Dores decreta abertura de comércio

O Prefeito do município de Nossa Senhora das Dores,DR THIAGO DE SOUZA, publicou um decreto na última segunda-feira, 20, permitindo reabrir alguns seguimentos do comercio na cidade.

É o segundo prefeito que vai na contramão do que o Governador pensa em respeito a abertura de comercio nesse momento. De acordo com o decreto funcionarão:

Hotéis, motéis e pousadas (com restrições), Lojas de material de construção, Imobiliárias, Concessionárias de veículos, Lojas de Autopeças, cartórios, óticas, salão de beleza (que funcione com horário marcado), lojas de brinquedos, empresas de costuras e consertos, bancos, boutique e perfumaria, clinicas de estéticas e clinicas de saúde bucal, lojas de aparelhos celulares, lava jatos, loja de moveis, eletrodomésticos, armarinhos, papelarias, cafeteria, barbearia, atividades industriais, serviços de guincho entre outros seguimentos comerciais.

De acordo com o decreto, todos os estabelecimentos comerciais deverão respeitar as recomendações do Ministério da Saúde.

Repartições que exigem aglomerações como: Igrejas, Academias, Bares e etc, deverão respeitar o decreto do governo estadual, ficando impossibilitados de funcionamento.