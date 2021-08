MANIFESTAÇÕES: Banese diz que não há previsão de abertura de uma agência em Monte Alegre

Mesmo com a pressão da população pela implantação de uma agência bancária no município de Monte Alegre de Sergipe, o Banese foi o primeiro a se manifestar.

Em nota a Instituição disse que, os serviços do banco já estão disponíveis para toda a população, através de Correspondente Bancário (Ponto Banese). Porém a população reclama de que o Correspondente Bancário, não funciona de maneira que a população resolva seus problemas, pois mesmo com o correspondente ativo, a grande maioria das pessoas precisam se deslocar para outros municípios para fazer por exemplo um depósito de alto valor.

Na mesma nota, o Banese informou que não há previsão de abertura de uma agência em Monte Alegre.

Na última quarta-feira,18, manifestantes fecharam por 05h a rodovia Rota do Sertão, já no último sábado, comerciantes se uniram e fizeram uma manifestação em frente a antiga agência do Banco do Brasil.

Novas manifestações estão previstas para essa semana.