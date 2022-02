Manifestantes invadem prédio da Deso e ateiam fogo

Manifestantes invadiram um prédio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), no município de Pinhão, na manhã desta quarta-feira (16). Eles cobram abastecimento regular de água..

Segundo os manifestantes, algumas localidades do município estão sem água desde o mês de dezembro. Revoltados, eles atearam fogo em pneus e as chamas atingiram a parte externa do prédio. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O superintendente de Operações do Interior da Deso, Marcos Roberto Carvalho, informou que o município de Pinhão é abastecido pela adutora do São Francisco e que a vazão foi reduzida pela metade desde o mês passado. Ele informou ainda que tem uma equipe avaliando a situação desde o dia 15 de janeiro para ver o que está obstruindo a passagem de água pela rede.

O superintendente destacou também que está em andamento uma obra de duplicação da adutora do São Francisco, entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Pinhão. Segundo ele, a obra já foi concluída em 60%. A expectativa é que após a finalização total, o abastecimento no município de Pinhão melhore.

