Mantendo o compromisso com a base, o Atlético Gloriense irá participar do Campeonato Sergipano Sub20

O Touro do Sertão voltará a atuar com as categorias de base este ano, com o gerenciamento dos irmãos Normando e Nibaldo, além do apoio de todos que fazem a Secretaria de Esportes, incluindo o Secretário Dedé e Cleiton Santos, bem como nomes como Victor e Gilson. A garotada de Nossa Senhora da Glória e região terá a oportunidade de vestir a camisa do Touro do Sertão mais uma vez.

“É um projeto que estamos estruturando desde o início da nossa gestão, de ter esse compromisso com a base. Estamos fechando essa parceria com baluartes do nosso Futebol Gloriense para que consigamos representar da melhor forma o Atlético Gloriense no Campeonato Sergipano Sub20 de 2023”, destacou o presidente Gabino Barros.

A reunião que abordou algumas melhorias nas categorias de base contou com a participação da Diretoria do clube, representada por Fágner Moura, Janderson Paixão e José Flávio, além do Secretário de Esportes Dedé e do Diretor Cleiton Santos.