Marcha da Família Cristã pela Liberdade acontecerá em todo o Brasil

A Marcha da Família Cristã pela Liberdade já conta com dimensões e conexões internacionais. Com previsão de acontecer em mais de 5 países, incluindo Israel, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, além do Brasil, a iniciativa é uma releitura do grandioso e importante evento popular que marcou a história do país, com nome parecido: Marcha da Família com Deus pela Liberdade.

Tendo seus valores alicerçados no conceito das três palavras “Deus, Família e Liberdade”, a marcha congrega cerca de 50 entidades conservadoras de todo o país. Entre elas, o Movimento Avança Brasil, o Instituto Brasil200, o Movimento Família Brasileira, o Movimento Brasil Feminino, a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, o Médicos pelo Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos da Cultura Cristã, o Instituto Liberdade e Justiça, o Movimento Conservadorismo Estudantil, a União Juventude Patriota, Associação Conservadora do Brasil, e a poderosa Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB).

A força da inédita união entre essas organizações faz com que o movimento esteja presente em todos os estados da federação, com núcleos organizados e coordenação. “O evento tomou proporções inimagináveis. Estaremos ruas do Oiapoque ao Chuí, de Norte a Sul, em cada canto deste país”, disse o jornalista Luciano Cléver, um dos entusiastas do projeto.

O ato está agendado para o dia 11 de abril, um domingo, cumprindo todos os protocolos de saúde e segurança preconizados pelo Ministério da Saúde.

Assista ao vídeo de convocação às famílias brasileiras!

Os organizadores garantem que a data vai ficar registrada pra sempre nos livros de história do Brasil.