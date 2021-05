Maycon Fernandes entrevista Inri Cristo em especial do Na Mira da Verdade.

O Programa será exibido no próximo dia 16 de maio ao vivo às 13h, pelos canais do Soudesergipe e Na Mira da Verdade, tanto no Youtube como também no Facebook.

Essa é a primeira vez que o filho do Pai é entrevistado por um canal Sergipano.

Biografia

Álvaro Inri Cristo Thais (Indaial, 22 de março de 1948) é um astrólogo brasileiro que se autoproclamou a reencarnação de Cristo. Inri Cristo ganhou notoriedade após aparecer em dezenas de programas de televisão se apresentando como a reencarnação de Cristo, embora tenha sido tratado como uma atração pitoresca ou trash.

Ao lado de “Oil Man”, Teresinha a Borboleta 13 e Chacon, Inri Cristo é um dos personagens mais conhecidas do folclore de Curitiba. Seu nome vem do acrônimo INRI (Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum).

