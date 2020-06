Médica explica como acabar com a Covid-19 durante a fase da carga viral de 5 a 7 dias

A especialista em Clinica Médica e Medicina Intensiva, Dra. Raissa Soares, explica como acabar com a Covid-19 durante a fase da carga viral, de cinco a sete dias, prazo ideal para tratar o coronavírus chinês. Ela convoca os médicos a salvar vidas utilizando o Protocolo da hidroxicloroquina na fase 1 da doença.

Segundo a Dra. Raissa Soares, este prazo, de 5 a 7 dias, é o tempo em que é possível reduzir a carga viral, que permanece no organismo durante cerca de doze dias, impedindo que o paciente entre na fase da doença inflamatória e tenha complicações das vias respiratórias.









Caso nada for feito, o paciente entra na fase trombogênica, que é a de falência respiratória, formação de coagulopatia e formação de trombos.

O Comitê Operacional de Emergência (COE) de Porto Seguro, publicou no Diário Oficial do município, um protocolo baseado nas evidências e recomendações, em que nomes de medicamentos foram citados para o tratamento: Azitromicina com Ivermectina, ou Azitromicina com Nitaxozanida, indicado para reduzir a carga viral, além da hidroxicloroquina ambulatorial – ressalvando que o comitê prescreve Vitamina D, zinco e vitamina C aos seus pacientes.

Segue o link do Protocolo do Ministério da Saúde:

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46919-ministerio-da-saude-divulga-diretrizes-para-tratamento-medicamentoso-de-pacientes

A Dra Raissa Soares faz um pedido aos colegas médicos.

“Em momento de Pandemia toda síndrome gripal deve ser considerada como covid-19. Escute seu paciente! Examine-o! Avalie sua história de contatos e risco de complicações!!”, disse a médica.

Assista ao vídeo explicativo da Dra. Raíssa, feito de modo simples e claro sobre a importância do tratamento precoce da covid-19. O vídeo tem legendas em Inglês, possibilitando o compartilhamento internacional, para que mais pessoas recebam esta informação que poderá salvar vidas.



