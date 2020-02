Um médico acabou capotando o veículo na tarde de ontem ,17, no município de São Miguel do Aleixo.

De acordo com informações, Maycon Carlos de 25 anos, saiu de São Miguel do Aleixo, onde trabalhava, com destino ao município de Nossa Senhora de Aparecida. Ainda segundo informações, o médico perdeu o controle do veículo, onde acabou capotando.

Maycon Carlos foi socorrido por populares e passa bem.