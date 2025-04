Na noite de segunda-feira (1º), uma tragédia marcou Canindé: uma menina autista perdeu a vida após cair em um canal na região. O incidente foi confirmado pela Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

De acordo com informações da corporação, os policiais foram acionados por volta das 22h para auxiliar nas buscas da criança, que havia sido dada como desaparecida desde as 20h30. A mãe relatou que a filha saiu da cozinha de casa e, desde então, não havia sido mais vista.

A principal preocupação da família era a proximidade da residência com o canal do Projeto Jacaré Curitiba, o que levantou a hipótese de que a criança pudesse ter caído na água. Com isso, equipes da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), da Guarda Municipal e da Defesa Civil iniciaram as buscas imediatamente.

Infelizmente, a menina foi encontrada dentro do canal, a poucos metros da casa onde morava. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

O caso gerou comoção entre moradores da região e levanta novamente a discussão sobre a necessidade de medidas de segurança em áreas com risco de acidentes semelhantes.