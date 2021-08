Menor é apreendido duas vezes em menos de 72 horas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido esta semana duas vezes, em 72h. De acordo com a Polícia Militar, em duas situações bem parecidas e envolvendo a mesma prática criminosa: tráfico de drogas.

Segundo a PM, na segunda-feira, 9, à tarde o menor estava com outros dois em uma rua, no bairro Olaria, no município de Canindé de São Francisco. Os três correram ao avistarem a viatura. Apenas um foi alcançado em um terreno baldio escondido. Ele estava com algumas pedras de crack. Disse que também estava com dinheiro, mas que havia caído durante a fuga.

Já na tarde dessa quarta-feira, 11, o mesmo menor foi visto na frente de uma barbearia no mesmo bairro. Ele correu para dentro do estabelecimento ao avistar os policiais, que o abordaram e acharam com ele 12 trouxas de maconha, 25 de crack e 19 reais em dinheiro.

Ele confessou que estava comercializando drogas ali. O menor foi encaminhado à delegacia de Canindé.

