A Petrobras anunciou ontem (24) uma redução de R$ 0,11 nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias. Agora, o preço médio do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59, uma queda de 4%.

ASSISTA

Infelizmente não se viu essa baixa para o consumidor em Nossa Senhora da Glória.

Para se ter ideia, a Petrobras havia anunciado a primeira redução no último sábado, 20, onde também não houve mudança para o consumidor.