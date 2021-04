Mesmo com números crescendo, prefeituras demoram na aplicação das vacinas

Com quase 100% dos leitos de UTI do estado ocupado, os sergipanos sofrem com os agendamentos para fazer exame da Covid-19 e sofrem ainda mais quando o assunto é vacina.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, 336.741 de doses de vacina referente a primeira dose, foram distribuídas aos municípios, porem 304.434 foram aplicadas, restando 32,307 vacinas que até a última segunda-feira, ainda não tinha sido aplicada.

189.300 vacinas relacionadas a segunda dose foram distribuídas pelo governo do estado, mas apenas 136.771, foram aplicadas, restando 52, 529 vacinas.

Estamos falando de 84,836 doses da vacina que ainda não foram aplicadas nos sergipanos. De acordo com denúncias, existem municípios que tiveram vacinas vencidas, muitas delas por não estarem guardadas em locais adequados.

Prefeitos e prefeitas de alguns municípios escondem sobre o quantitativo de vacinas e ainda não explicaram sobre a demora de aplicar, principalmente as mais de 32,000 doses da primeira etapa.