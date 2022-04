Meteoro é registrado no céu de Graccho Cardoso

Na noite desta última terça-feira (5), um meteoro cruzou os céus de Alagoas e Sergipe. As imagens foram captadas por câmeras do portal Clima Ao Vivo por volta das 18h.

Os meteoros, também conhecidos como “estrelas cadentes”, são um fenômeno brilhante produzido quando objetos espaciais, como asteroides e cometas, passam pela atmosfera da Terra. O astrônomo Marcelo Zurita explicou: “Os meteoros não são sólidos, líquidos ou gasosos, são apenas leves”. A intensidade da luz do meteoro depende do tamanho do objeto

O fato foi registrado nas cidades de Maceió (AL), Aracaju (SE), Estância (SE) e Gracho Cardoso , essa última registrada pela câmera da Netglória Telecom.