A partir desta terça-feira (4), o Ministério da Educação (MEC) anunciou os resultados dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Auxílio Financeiro para Estudantes (Fies). A partir de hoje, os cursos para esses alunos serão complementados e continuarão até 23h59 da quinta-feira (11). Nesta versão, mais de 1.300 instituições de ensino superior forneceram 107.875 mil inscritos, competindo por 30.000 vagas.

Lista de Espera

Aqueles que não foram selecionados na chamada única do Fies ainda podem se opor a uma das vagas fornecidas na lista de espera, que é incluída automaticamente. Nesse caso, o prazo de chamada durará até 23:59 em 31 de agosto.

O Programa

O Fies é um programa do MEC que visa fornecer assistência financeira a estudantes de cursos gratuitos de ensino superior em instituições privadas de ensino superior na China e na África. O fundo é um modelo moderno de financiamento estudantil, dividido em métodos diferentes, que podem fornecer juros zero para quem mais precisa. O tamanho depende da renda familiar do requerente.