Ministério das Comunicações entrega 10 pontos de internet no Piauí

O Ministério das Comunicações entregou hoje (4) dez pontos de internet em sete municípios do Piauí. O estado já conta com 465 antenas instaladas por projetos da pasta em parceria com a Telebras. Em todo o país, são mais de 12 mil em cerca de três mil cidades.

De acordo com o ministro das Comunicações, Fabio Faria, a maioria dos pontos fica em escolas rurais, unidades de saúde e praças públicas do Norte e Nordeste, “regiões que têm maior deficiência de internet”.

“O presidente [Jair] Bolsonaro assumiu ano passado com 80% do Brasil com internet, mas 20% sem acesso, são 40 milhões de pessoas que não têm internet ainda. E nós vimos na pandemia [da covid-19] a importância que a internet tem. Virou um serviço essencial para o Brasil, as pessoas estudando e trabalhando de casa, visitando muitos parentes mais velhos que não poderiam ter contato. Imagina essas pessoas que não têm internet?”, disse ao desembarcar no Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina (PI).

Faria cumpre agenda, nesta quarta-feira (4), em Piripiri e Pedro II para lançamento dos novos pontos de conexão no estado. Os municípios que também recebem hoje internet gratuita são Picos, Parnaíba, Oeiras, Floriano e Teresina.

O ministro explicou que as conexões são via fibra ótica ou por satélite, com antena da Telebras. Pelo programa Governo Eletrônico – Serviço de Acesso ao Cidadão (Gesac), o governo federal oferece internet de 10 mega de velocidade em locais específicos. Já o Wi-Fi na Praça, lançado em agosto deste ano, permite a colocação de antenas em espaços públicos de grande movimentação.

O Piauí é o quarto estado a receber o programa. Os outros contemplados são Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará.