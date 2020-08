Ministério Público apura supostas irregularidades no Fundeb do município de Gararu

GARARU, SE (POLÍTICA A JATO) – O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) encaminhou denúncia ao Ministério Público do Estado de Sergipe, para que se investigue supostas irregularidades relacionadas ao Fundeb no município de Gararu.

A denúncia se refere a contratação de professores em meio a Pandemia mundial do novo Coronavírus e está registrada na Ouvidoria sob o número 38.20.01.0061.

De acordo com o FNDE, há indícios de que os recursos do Fundeb, principalmente para o pagamento da folha do magistério, não estão sendo repassados para esses professores contratados.

O FNDE também encaminhou cópia do assunto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, órgão responsável pela fiscalização, recebimento e análise das Prestações de Contas dos recursos do Fundeb, para adoção das providências julgadas cabíveis.

A Promotoria de Justiça de Gararu já despachou ofício à prefeita Elizabeth Freire Santos de Oliveira, afim de obter resposta à denúncia apresentada pelo FNDE e deu um prazo de 10 dias.