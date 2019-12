MONTE ALEGRE: Câmara aprova criação taxa de esgoto e deixa montealegrenses revoltados

Durante a sessão extraordinária realizada na última sexta-feira (20), os vereadores do município de Monte Alegre, aprovaram a criação de uma nova taxa de esgoto.

O texto do Projeto de Lei Nº 09/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre “Instituir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), conforme projeto apresentado pela prefeita Nena de Luciano.

O projeto tem gerado polemica no município, haja visto que os moradores do município como em outras milhares de cidades no país, vem enfrentado sérias crises.

Como presente de fim de ano, a prefeita Nena de Luciano presenteia a população com mais uma taxa para pagar.

Apenas dois vereadores votaram contra e um se absteve de votar. O que chamou a atenção foi o voto favorável do ex-líder da prefeita e ex-embaixador da paz, Doge de Paco Paco que votou juntamente com outros quatro vereadores para que o projeto da taxa fosse aprovado.









Votaram a favor

1- Acrisio Alves Pereira ( PT)

2- Lidiane de Oliveira (PSB)

2- Doge de Paco Paco (PSB)

3- Geninho de Zé de Dé ( PRB)

5- Bibia do Couro (PSC)

Votaram contra

1- Henrique de João Gogó (PSC)

2- Betinho de Jocinha (PSC)

Abstenção

1- Júnior Farias ( PR)

Maycon Fernandes/jornalista