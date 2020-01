MONTE ALEGRE: Durante entrevista pré-candidato a prefeito joga “gasolina na fogueira”

O vereador e pré-candidato a prefeito do município de Monte Alegre de Sergipe, Júnior Farias, em entrevista a uma rádio no sertão na tarde desta quinta-feira,09, falou sobre suas pretensões como político. Durante a entrevista, o parlamentar aproveitou para “jogar veneno” contra seus possíveis adversários no pleito de 2020.

De acordo com Junior, já tem pré-candidato negociando contratos e secretarias, sem antes mesmo de oficializar qualquer candidatura. O parlamentar não especificou quem seria o pré-candidato, pois até agora apenas Doge de Paco Paco se declarou pré-candidato.

Será Doge o negociador?

Durante a entrevista, Junior por várias vezes disse que Monte Alegre precisa viver uma nova história na política, o parlamentar não deixou passar a oportunidade para criticar a postura dos seus adversários.

Sem falar nomes, Junior citou a “aliança” entre Tonhão e Aragão, pois de acordo com ele, isso é um famoso vale tudo na política.

A entrevista continuou quente e ainda teve espaço para que o clima esquentasse mais. Um ouvinte tentou se passar por outra pessoa para fazer um questionamento em relação ao tempo em que Junior esteve ao lado de Nena de Luciano que, prontamente foi desmascarado pelo parlamentar que identificou o popular através da voz.

Junior ainda teve tempo de falar sobre seus futuros projetos, na área da saúde e da educação, e se mostrou confiante na formação de um grupo para disputar o pleito de 2020.

Sobre Tonhão



“Queria mandar um recado para meu primo Tonhão, será meu primo que não chegou a hora de você me dar oportunidade de eu mostrar meu trabalho”? Maycon Fernandes/Jornalista