MONTE ALEGRE: Elemento morre durante confronto com a Polícia

De acordo com informações, um elemento acabou morrendo em confronto com a polícia na noite desta segunda-feira, 02, no município de Monte Alegre de Sergipe.

O fato ocorreu nas proximidades da “ruinha”, ainda de acordo com informações, o suspeito ao avistar a polícia, teria disparado contra os mesmos. Ao ser recebida a balas, a policia revidou e acabou atingindo o homem, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar, nas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com informações extraoficiais, um outro homem acabou sendo atingido.

