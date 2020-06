MONTE ALEGRE: Em áudio vazado, empresário confirma emissão de notas fiscais sem prestar o serviço

MONTE ALEGRE, SE (POLÍTICA A JATO) – O Política a Jato obteve acesso a uma conversa do empresário Milton Ramos com um outro interlocutor, que confirma que houve emissão de notas fiscais pagas sem nenhum serviço prestado.

“Vou pegar agora os talões de nota fiscal… Que foi tirado nota fiscal sem fazer o serviço. Essa nota aqui a secretaria de saúde, a de educação, aliás, a secretaria de educação pagou sem fazer o serviço. Até ela se arromba! Tá entendendo? E (inaudível) conselho… Porque ela se meteu na sua safadeza, no seu roubo e ela é uma pessoa de bem. Ladrão!”, afirma Ramos em áudio obtido com exclusividade pelo Política a Jato.

O empresário se refere a Luciano Lino, secretário geral e marido da prefeita Nena de Monte Alegre. No áudio, Ramos acusa Luciano de ter elaborado esquema parecido com o da rachadinha do senador Flávio Bolsonaro.

Ele alega que o dinheiro era depositado em contas de outras pessoas, confirmando então a denúncia que o Política a Jato veiculou na semana passada sobre o suposto esquema fraudulento de licitação na prefeitura de Monte Alegre.

Segundo Milton, o dinheiro era depositado numa conta de uma servidora do setor de licitação, numa conta que a própria prefeita criou e até mesmo em contas de pessoas com quem Luciano tinha dívidas.

“(Inaudível) conta do pessoal eu vou lhe pagar, ele mandava pagar o pessoal, rapaz. Tem na conta de Dani, tem na conta que a prefeita pediu para fazer, tinha um pessoal que ele tava devendo”, conclui Milton.

