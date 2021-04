MONTE ALEGRE: Filha de prefeita desrespeita decreto e realiza festa com direito a show

A festa ocorreu no último sábado, 17, durante o fim de semana e vai de encontro ao decreto de proíbe a realização de festas e eventos, além da proibição de abertura de bares e restaurantes.

Enquanto milhares de pessoas morrem por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Secretária de Defesa Social, Luana Kelly, que é filha da prefeita do município de Monte Alegre e também do primeiro ministro, realizou uma festa de aniversário com a presença de dezenas de pessoas, todas sem o mínimo respeito com o distanciamento social.

Nas redes sociais, vários internautas criticaram o ato, pois os exemplos se arrastam e quem deveria dar o maior exemplo nesse caso, mostra que não está “nem aí” com a pandemia. Além da aglomeração causada pela festa, um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra que teve show ao vivo.

A prefeita ainda não se pronunciou sobre o caso.