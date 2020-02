MONTE ALEGRE: Geyvson Correia confirma pré-candidatura pelo mesmo partido de Dorge de Paco Paco

A politica em Monte Alegre tem ganhado novos rumos após os anúncios de várias pré-candidaturas para concorrer a chapa majoritária no município e junto com elas, novos nomes para concorrer ao legislativo em outubro desse ano.

De acordo com informações Geyvson Correia é o nome da vez e será pré-candidato pelo PL, partido do pré-candidato a prefeito Dorge de Paco Paco. Geyvson é primo da atual prefeita de Monte Alegre, Nena de Luciano.

Perguntado por nossa equipe de reportagem em relação as informações, Geyvison disse que: ‘’Resolveu colocar seu nome à disposição da população no intuito de renovar o quadro político, pois representa o novo, bem como ajudar o pré-candidato a prefeito Doge de Paco Paco.’’









Geyvson Correia tem raiz política filho do ex-vereador Geilson Correia e neto do saudoso ex-prefeito Manoel de Dé, formando em Jornalismo com especialização em Marketing Digital e Gestão Publica. É um empresário renomado no Brasil, tendo suas empresas atualmente com presença em todo o país.

Apoiou a atual prefeita nas eleições em 2012 e 2016, mas resolveu romper nos primeiros meses de gestão, pois fez várias denúncias no Ministério Público e Judiciário sobre esquema de nota fiscal frias e gastos excessivos com combustível na atual gestão.