MONTE ALEGRE: Má condição de estrada por pouco causa uma tragédia

Uma das maiores reclamações da população que mais precisa de acesso a estradas vicinais, tem sido o total abandono por parte da gestão do município de Monte Alegre de Sergipe. O período das chuvas chegou e com esse período chegou também as desculpas.

Para se ter ideia da gravidade do assunto, na última terça-feira, 17, um caminhão da empresa Natville acabou tombando na estrada que liga os Povoados Poço dos Bois/Retiro.

Moradores da região do Retiro já alugaram tratores para colocar em alguns pontos material cascalho para tentar dar passagem aos veículos que trafegam na localidade e principalmente a economia da região que sobrevive da venda do leite.

A prefeitura do município silencia em relação a esse assunto e enquanto uma tragédia não acontecer, o silêncio deve permanecer até o fim do inverno, para que assim novas desculpas possam ser dadas a população.

O problema não fica restrito apenas a região citada, mas também em outras regiões que sofrem os mesmos desmandos.