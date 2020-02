MONTE ALEGRE: Presidente do PT é denunciado, prefeitura e câmara poderão responder por crime de improbidade

O texto tem circulado nas redes sociais e foi tema de várias discussões durante o fim de semana. Informações dão conta de que em 2019, tanto a prefeitura de Monte Alegre, como também a câmara de vereadores, foram denunciadas no MP através de uma denúncia em que o presidente do Partido dos Trabalhadores estaria acumulando dois vínculos empregatícios.

Josué Nunes Junior é apontado por receber R$ 3.281,70 por parte da prefeitura e RS 4.000,00 por parte da Câmara de Vereadores do Município.









Se comprovado, tanto prefeitura, quanto câmara de vereadores, poderão responder pelo crime de improbidade administrativa. Já o presidente municipal do PT, terá que devolver todo o dinheiro recebido no período em que acumulou as duas funções.

Josué foi exonerado do cargo na câmara ainda no ano passado.