Moradores de Canindé cobram agilidade na investigação da morte de Juninho da Cocada

Nesta terça-feira, 08, moradores de Canindé de São Francisco, familiares e amigos do menino Vitor da Silva Santos, de 11 anos, realizaram uma manifestação em frente ao fórum municipal.

Este foi o quarto ato. Com cartazes, faixas e carro de som, eles pediam justiça. O laudo cadavérico aponta que Vitor foi atingido pelas costas e tudo aconteceu durante uma troca de tiros entre a polícia e suspeitos de tráfico de drogas.

“As informações ainda não são transparentes e com pouca participação de autoridades públicas se pronunciando a respeito, por mais que a gente tenha o posicionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos instando o estado brasileiro a tomar medidas, medidas de indenização, de apuração e de investigação”, afirma Kwame Kwanzaa, integrante do Movimento Panafricanista de Sergipe e do Fórum de Entidades Negras de Sergipe.

Segundo o laudo pericial, o tiro entrou pelas costas, na região lombar, e saiu pelo umbigo. O inquérito já foi instaurado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

Fonte: A8