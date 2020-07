Moradores reclamam da lama e buracos na Estrada que liga Glória a São Mateus

Moradores estão reclamando da situação da Estrada que Liga Nossa Senhora da Glória/ São Mateus/Gararu. Segundo eles, a via está em condições precárias, com lama e muitos buracos. A rodovia já foi alvo de várias indicações de deputados, mas não houve sucesso dessas indicações.

Além das más condições da via, os condutores que passam pelo local precisam se preocupar com os buracos que podem ficar escondidos por causa da lama na via.

O problema já vem se arrastando por longos anos e vários governadores chegaram a prometer o asfaltamento da rodovia, que facilitaria a vida dos gararuenses. Durante o inverno os problemas aumentam com as “valas” que vão se criando de acordo com a quantidade de veículos que trafegam no local, causado atolamento e acidentes.