O ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Genivaldo Galindo da Silva, faleceu nesta segunda-feira,11, na capital sergipana.

De acordo com informações, o ex-prefeito teria passado mal durante no último domingo e teria sido encaminhado para Aracaju com problemas respiratórios. Já na madrugada, Galindo passou mal e se quadro se agravou e evoluiu a óbito. A real causa da morte ainda não foi divulgada.

Galindo foi eleito prefeito de Canindé em 1996. Mais informações a qualquer momento.