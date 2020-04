Carlos Alfredo Oliveira residia em Aracaju e havia testado positivo e estava internado na UTI da Renascença em estado Grave a alguns dias.

De acordo com informações, Carlos sofria de Artrose e quase não saia de casa, salvo as vezes que visitava a mãe. Ainda de acordo com informações recentemente a esposa e filha estiveram em viagem para o Rio Grande do Norte, onde voltaram sentindo sintomas de gripe.

Esse é o 04 óbito registrado no estado.