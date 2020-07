Operação conjunta das forças policiais de Sergipe localiza autor de homicídio que vitimou oficial da PM. Trabalho continua a fim de concluir investigações e identificar outros envolvidos

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) localizaram o individuo identificado como Ingleton dos Santos Alves, de 24 anos.

Ingleton vinha sendo investigado por equipes do Cope por ter sido um dos autores do homicídio que vitimou o oficial da Polícia Militar de Sergipe, tenente Juraci, no dia 20 de junho deste ano, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

A abordagem a Ingleton aconteceu em Aracaju, no bairro Industrial, especificamente em uma região conhecida como “Manoel Preto”.

Durante a abordagem, o infrator efetuou disparo de arma de fogo em direção aos policiais, os quais também efetuaram disparos para fazer cessar a injusta agressão. No confronto, o investigado foi atingido, socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

No dia 05 julho deste ano, outro envolvido com o crime também morreu em confronto com a polícia. Antônio Vinícius Gomes Silva Souza reagiu a abordagem do Cope, no bairro Industrial. Segundo as investigações, ele foi o responsável por pilotar a motocicleta no momento do crime, ao passo em que Ingleton foi o responsável pelos disparos que atingiram o tenente Juraci.

As investigações, até então realizadas, contaram com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Diligências continuam sendo empreendidas pelo Cope a fim de identificar outras pessoas envolvidas com o assassinato do profissional de segurança.

Fonte SSP