Um motociclista faleceu no final da tarde desta segunda-feira (1º) após perder o controle da moto e sair da pista na rodovia SE-403, localizada no povoado Capim Grosso, em Canindé de São Francisco.

De acordo com informações fornecidas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o motociclista trafegava no sentido Canindé/Capim Grosso quando, ao se aproximar da localidade de Areia Branca, perdeu o controle do veículo, resultando na saída da pista e queda subsequente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e confirmou o óbito.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).