O acidente ocorreu na tarde do último domingo, 05, na Rodovia Se-170, que liga Moita Bonita e o povoado Candeias, interior de Sergipe.









De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com uma cancela. Com o impacto, o motorista ficou desacordado.

Uma equipe da SAMU foi acionada, mas ao chegar no local constatou que o motorista já tinha evoluído a óbito.