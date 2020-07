MP apura se há atraso no pagamento da verba do PMAQ na prefeitura de Glória

GLÓRIA, SE (POLÍTICA A JATO) – A 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória, recebeu uma denúncia na qual relata que o prefeito municipal, o sr. Chico do Correio, não está realizando corretamente o pagamento da verba oriunda do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica).

Essa verba é destina aos servidores na área da saúde como uma espécie de bônus, de acordo com os serviços prestados por cada equipe de UBS, que atinge metas de bom desempenho no atendimento aos usuários do SUS.

Segundo o próprio Departamento da Atenção Básica, o PMAQ tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio das equipes de Atenção Básica à Saúde.

Veja o relato do denunciante ao Ministério Público:

“Prefeitura de n.s. da Glória não vem pagando corretamente o programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ). Quando paga, não específica o mês correspondente. Ficamos sem receber alguns meses e sem saber pra onde está indo esse dinheiro que é direito nosso servidores da saúde. Lembro que o programa acaba em agosto de 2020 e só pagou o mês de fevereiro de 2020. A verba está chegando, mas não está sendo paga corretamente aos servidores.”

A ouvidoria do Ministério Público Já encaminhou oficio à prefeitura de Glória pedindo informações acerca da notícia de fato instaurada.