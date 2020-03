MP e MPF em Sergipe recomendam que concessionárias suspendam cortes de água e energia

Os ministérios públicos estadual (MP-SE) e Federal em Sergipe (MPF/SE) informaram nesta segunda-feira (23) que emitiram recomendação às empresas concessionárias de serviços de água e luz do estado para que seja garantido o fornecimento ininterrupto desses serviços essenciais durante o período de quarentena, suspendendo os cortes mesmo para os consumidores inadimplentes.

A recomendação, foi enviada, no dia 20 de março, para a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe) e a Energisa. As concessionárias receberam prazo de 48 horas para responder sobre a adoção ou não das medidas. O G1 entrou em contato com as empresas, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.