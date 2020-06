O Ministério Público Eleitoral enviou um ofício ao Congresso Nacional defendendo a manutenção das datas das eleições municipais de outubro deste ano. A mudança é discutida em função da pandemia de coronavírus. O primeiro turno está marcado para o dia 4, e o segundo turno, para 25 de outubro.

Segundo o vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, a adoção de um protocolo de medidas sanitárias e a redução do número de casos da covid-19 permitem a manutenção do calendário eleitoral. Embora os dados oficiais apontem um contínuo aumento de casos, ele cita um estudo internacional que aponta para uma estabilização em julho. Para Góes, caso o adiamento seja inevitável, a melhor alternativa é realizar as votações em 25 de outubro (1º turno) e 15 de novembro (2º turno).

Na última segunda (8), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, e o vice, Edson Fachin, apresentaram para Maia e Alcolumbre – ambos do DEM – uma avaliação de especialistas que recomendam o adiamento. Os presidentes das Casas legislativas também já se manifestaram favoravelmente ao adiamento.









Um dos argumentos do vice-procurador-geral Eleitoral pela manutenção das datas é que adiar as eleições poderia impactar na fiscalização do pleito. Ele defende ainda que os mandatos em curso não sejam prorrogados. Góes afirma considerar fundamental assegurar um prazo razoável entre a votação e a diplomação dos eleitos para que seja exercido o dever público “de defesa da lisura e da legitimidade do processo eleitoral, por meio do ajuizamento de eventuais ações judiciais”.

Fonte: Revista Fórum