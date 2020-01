Uma mulher foi assaltada na manhã desta terça-feira, (07), no bairro Cidade Nova município de Lagarto.

De acordo com informações, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida por um bandido que estava em uma moto modelo Pop de cor vermelha. O elemento levou uma bolsa contendo um aparelho celular e documentos em nome de Lídia Santos do Nascimento.

Caso você encontre os documentos Ligue para: (79) 99966-4442.