Mulher é atingida no braço por disparo de arma de fogo em academia

O final da tarde desta segunda-feira, 6, foi marcado pela violência contra a mulher em no Bairro Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com as primeiras informações, um elemento entrou em uma academia portando uma arma de fogo.

Ao conseguir entrar no local, o elemento disparou contra uma mulher que estava dentro da academia, ainda segundo informações, o disparo atingiu o braço da vítima que foi socorrida e levada para o hospital.

A polícia fez os primeiros levantamentos e já iniciou as investigações para prender o elemento por tentativa de homicídio. O nome da vítima não foi revelado.