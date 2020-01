Mulher é encontrada morta, dentro de residência em Feira Nova

Informações dão conta de que uma mulher foi encontrada morta na noite desse segunda-feira, 20, no município de Feira Nova. A vitima era natural de Graccho Cardoso.









Ainda de acordo com informações, a mulher foi encontrada em uma residência, com as partes intimas a mostra e com sinais de espancamento. O autor do feminicídio seria um homem que já teria praticado esse tipo de crime contra outra pessoa e estaria em liberdade por alegar insanidade mental.

A policia civil irá investigar o caso. O IML foi acionado para recolher o corpo.

Mais informações, a qualquer momento esse nosso plantão.