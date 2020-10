Mais um feminicídio é registrado no interior do estado. Desta vez, vítima identificada como Silvaneide Vieira dos Santos, 37 anos, foi encontrada morta após ser atingida com golpes de faca na cabeça. O corpo da vitima foi encontrado ao lado da residência.

As informações são de que o crime teria sido praticado na noite da terça-feira (13), no povoado Manuel Velho, no município de Graccho Cardoso

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O corpo da vitima foi encontrado ao lado da residência, e com sinais de golpes de faca na cabeça.

A motivação e a autoria do crime ainda é desconhecida. polícia civil vai investigar o caso.