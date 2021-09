Mulher é presa ao tentar entrar com drogas nas parte intimas na penitenciária

- Advertisement -

Policiais penais informaram no sábado (19) que o setor de inteligência integrada entre o Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e o Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) possibilitou a prisão de uma visitante com mais de 180 gramas de drogas.

A visitante estava sendo investigada há algumas semanas, já que havia informes da entrada de entorpecentes e o grande consumo no pavilhão 2 da unidade prisional em São Cristóvão (SE).

Vários relatos de internos aparentando estarem sob o efeitos de drogas por parte dos Policiais Penais foram descobertos. A suspeita foi identificada e neste sábado foi realizada uma revista minuciosa. No ato, ficou constatada pelas policiais penais femininas responsáveis pela revista que as informações eram verídicas, pois a investigada ao passar pelo aparelho boryscan foi flagranteada portando drogas nas partes íntimas.

Foi dada a voz de prisão para a mulher, porém, ela negou a todo o tempo, informando inclusive que estava grávida e que os objetos localizados seriam fetos. Foi realizado o exame Beta HCG no qual deu negativo. Com apoio dos profissionais da saúde do Hospital João Alves foi realizado um exame de tomografia para constatar a situação.

Assim, a mulher percebeu que não havia mais como negar e o crime foi confirmado. A mulher responderá juntamente com seu parceiro por tráfico de drogas e a procedimentos administrativos perante a autoridade penitenciária.

Fonte: SEJUC/SE