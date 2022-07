Mulher é presa em flagrante tentando entrar com drogas no Copemcan

Nessa quinta-feira (21) a polícia penal de Sergipe divulgou a prisão em flagrante da esposa de um detento que tentava adentrar o Complexo Penitenciário Dr. Manoel de Carvalho Neto (Copemcan) portando 50g de maconha. Após prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão definitiva em aberto em desfavor da mesma, expedido pela 4ª Vara Criminal de Penedo (AL).

Na ação, ao ser submetida ao aparelho bodyscan, os policiais penais notaram a imagem de um corpo estranho na região pélvica. Ao ser questionada, inicialmente a suspeita negou estar portando algo. Após observar que a imagens eram nítidas e reveladoras, a direção continuou questionando a suspeita, que seguiu negando portar algum material e solicitou exame de contraprova.

A policia penal, então, conduziu a mulher para o Hospital de Urgência (Huse), onde ela foi atendida por uma médica e, antes de realizar o exame raio-x, acabou confessando portar a droga, tratando-se de 50g de maconha. Ela não conseguiu retirar o invólucro sozinha, mesmo depois de muitas tentativas, precisando passar por uma intervenção médico cirúrgico para a retirada.

Após a cirurgia, ao ser conduzida para a Central de Flagrantes, para as devidas providências, foi observado no sistema que já havia um mandado de prisão definitiva em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Penedo (AL) em desfavor da mulher. Atualmente ela se encontra a disposição se encontra a disposição do poder judiciário.