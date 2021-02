Mulher é presa tentando entregar celulares no presídio de Tobias Barreto

Uma mulher de 35 anos foi presa tentando entregar celulares no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto, nessa segunda-feira (15). O flagrante ocorreu durante a revista.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc), a suspeita é de que ela entregaria os aparelhos ao companheiro, que está preso há cerca de um ano por tráfico de drogas.

A mulher foi encaminhada a uma unidade policial e responderá a um processo administrativo pela tentativa.

Via G1 Sergipe