Mulher mata companheiro a facadas após briga

O fato ocorreu na noite do último domingo no Bairro Santos Dumont em Aracaju. De acordo com informações, após uma discussão dentro de uma residência, a mulher pegou uma faca e desferiu golpes no companheiro, que tentou fugir, mas acabou caindo no meio da rua.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia, onde ficará à disposição da justiça. Ainda de acordo com relatos, o casal sempre brigou e desta vez, quando estava sendo agredida, usou da faca para se defender.