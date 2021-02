O homicídio ocorreu no último domingo, 21, no bairro Olaria, Zona Norte de Aracaju. De acordo com informações, após uma discussão entre o “casal”, RONALDO DA SILVA SOUZA de 31 anos de idade foi assassinado a golpes de arma branca por uma mulher que seria apontada como sua companheira.

Ainda não se sabe sobre o que teria causado a discussão e nem a motivação do crime.