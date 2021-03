Mulher mata companheiro a golpes de faca

Por volta das 23 horas desta sexta-feira,26, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foram acionados para uma ocorrência de homicídio por arma branca no Bairro Mutirão, no município de Itabaiana.

A vítima foi um homem, que recebeu vários golpes de faca desferidos por sua companheira, que fugiu do local do crime antes que a polícia chegasse.

Apesar de ter sido socorrido por parentes, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital

Peritos criminais estiveram na casa, para realizar perícia na cena do crime.

Fonte: Polícia Militar.