Município de Poço Redondo apresenta plano de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura

Nesta quinta-feira 01/09/2021, a Prefeitura Municipal de Poço Redondo, através da Secretaria Municipal de Agricultura, na pessoa do Secretário Moisés de Enoque, o Engenheiro Agrônomo e Coordenador do “Projeto Lagos do São Francisco” Marcos Enoque, da Técnica em Agropecuária Daiane Nunes, da Estagiária Vera de Edmundo e Daniela Oliveira Carvalho Bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estiveram em reunião com os Apicultores do Projeto de Assentamento Barra da Onça, para tratar do Plano de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura do Município de Poço Redondo-SE.

O mel é um alimento importante para a saúde em todas as fases da vida e proporciona energia, nutrição e vigor. Assim, desenvolver a cadeia produtiva dos produtos das abelhas, incluindo o mel, por meio da melhoria da produtividade e da qualidade do mel produzido resultam no avanço da segurança alimentar e nutricional de nossa população. A produção de mel é uma das principais atividades e representa importante fatia da renda de muitos pequenos produtores no município de Poço Redondo.

A administração “cuidando do nosso povo” na gestão do Prefeito, Dr. Júnior Chagas e Vice, Aline Vasconcelos, através da secretaria municipal de agricultura, propõe a construção de uma nova política pública com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da apicultura, articulará entidades da sociedade civil e do governo como: MAPA, EMBRAPA, CHESF, CODEVASF, FAPISE, SERGIPE-TEC, INCRA, SEBRAE, SENAR, SEAGRI, EMDAGRO, CMDS, BNB, BB, BRADESCO, CAIXA, BANESE, ICATER, Institutos de Pesquisa e Universidades, Públicos e Privados.

Ascom